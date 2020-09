Gli occhiali potrebbero ridurre il rischio di Covid-19 (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Chi indossa gli occhiali da vista potrebbe correre un rischio inferiore di contrarre il Covid-19. A ipotizzarlo uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Ophthalmology e condotto dagli esperti dell'ospedale cinese Suizhou Zengdu. Lo studio ha coinvolto 276 pazienti ricoverati nell'ospedale Suizhou Zengdu di Suizhou, in Cina, nella provincia di Hubei, e ha scoperto che solo il 6 per cento dei partecipanti portava occhiali da vista per più di otto ore al giorno, tutti affetti da miopia o astigmatismo. Uno studio preliminare "Si tratta di una possibilità interessante - sostiene Lisa Maragakis, docente presso la Johns Hopkins University School of Medicine, che non è stata coinvolta nello studio - e allo stesso tempo provocatoria, solleva la ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Chi indossa glida vista potrebbe correre uninferiore di contrarre il-19. A ipotizzarlo uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Ophthalmology e condotto dagli esperti dell'ospedale cinese Suizhou Zengdu. Lo studio ha coinvolto 276 pazienti ricoverati nell'ospedale Suizhou Zengdu di Suizhou, in Cina, nella provincia di Hubei, e ha scoperto che solo il 6 per cento dei partecipanti portavada vista per più di otto ore al giorno, tutti affetti da miopia o astigmatismo. Uno studio preliminare "Si tratta di una possibilità interessante - sostiene Lisa Maragakis, docente presso la Johns Hopkins University School of Medicine, che non è stata coinvolta nello studio - e allo stesso tempo provocatoria, solleva la ...

Corriere : I Ray-Ban diventano «smart». Alleanza Luxottica-Facebook per gli occhiali intelligenti - MichelaMarzano : Nonostante gli occhiali appannati per le mascherine e l’assenza di distanza tra banchi e cattedre, non vedo l’ora d… - Agenzia_Italia : Gli occhiali potrebbero ridurre il rischio di Covid-19 - Uncielodistars : RT @Heartless_103: No ma il tipo dietro che si toglie gli occhiali quando viene Eda, Serkann ?? #SenÇalKapimi #EdSer - _elisamarkaj_ : RT @Heartless_103: No ma il tipo dietro che si toglie gli occhiali quando viene Eda, Serkann ?? #SenÇalKapimi #EdSer -