‘Gf Vip 5’, Dayane Mello ancora sotto un treno per Mario Balotelli: le sue dichiarazioni e la replica di lui (che poi cancella tutto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Non tutti se lo ricordavano, ma Dayane Mello e Mario Balotelli hanno avuto un flirt nel 2017. Una liaison che, per quanto fugace, sembra aver lasciato il segno nella modella brasiliana che ne ha parlato al Grande Fratello Vip 5 proprio con il fratello di Mario, Enock Barwuah. Ieri i due neo concorrenti della Casa più spiata d’Italia si sono ritrovati in giardino a chiacchierare, e Dayane ha parlato anche di Mario e di quanto si senta ancora profondamente legata a lui: Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo e anche io. C’era troppo pregiudizio da parte sua. Mi diceva sempre che sbagliavo, anche se ero una ragazzina. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 settembre 2020) Non tutti se lo ricordavano, mahanno avuto un flirt nel 2017. Una liaison che, per quanto fugace, sembra aver lasciato il segno nella modella brasiliana che ne ha parlato al Grande Fratello Vip 5 proprio con il fratello di, Enock Barwuah. Ieri i due neo concorrenti della Casa più spiata d’Italia si sono ritrovati in giardino a chiacchierare, eha parlato anche die di quanto si sentaprofondamente legata a lui: Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo e anche io. C’era troppo pregiudizio da parte sua. Mi diceva sempre che sbagliavo, anche se ero una ragazzina. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, ...

