Elezioni Regionali, la Commissione antimafia svela 13 candidati 'impresentabili': chi sono (Di giovedì 17 settembre 2020) In vista delle prossime Elezioni Regionali, la Commissione antimafia presieduta da Nicola Morra ha stilato una classifica di 13 nominativi appartenenti ad altrettanti candidati cosiddetti 'impresentabili', inseriti nelle liste di tre Regioni: Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Il termine 'impresentabili' si riferisce a quei candidati su cui pesano reati, come ad esempio quello di corruzione. Ma non occorre aspettare la sentenza: per rientrare nella casistica, infatti, basta avere un processo in corso. La Commissione antimafia infatti svolge una funzione di controllo sulle liste. Quelle di Toscana, Veneto, Liguria e Marche risultano 'pulite': sono le altre Regioni che andranno al voto tra il 20 e ...

