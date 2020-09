Elettra Lamborghini annuncia un matrimonio pieno di lacrime (Di giovedì 17 settembre 2020) Elettra Lamborghini è pronto a dire il suo sì, anzi il suo “Yes, I do”. E’ pronta a diventare la signora Van de Wall, la moglie di Nick. A ‘Chi’ racconta tutti i preparativi e annuncia fiumi di lacrime… Ormai ci siamo, manca davvero poco Il prossimo 26 settembre Elettra Miura Lamborghini diventerà la signora Van de WallArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 17 settembre 2020)è pronto a dire il suo sì, anzi il suo “Yes, I do”. E’ pronta a diventare la signora Van de Wall, la moglie di Nick. A ‘Chi’ racconta tutti i preparativi efiumi di… Ormai ci siamo, manca davvero poco Il prossimo 26 settembreMiuradiventerà la signora Van de WallArticolo completo: dal blog SoloDonna

