Dzeko alla Juve | Milik alla Roma | eccoli! Entro le 36 ore da ieri

(Di giovedì 17 settembre 2020) Edin. Arek. Resterà, comunque vadano gli ultimi quindici giorni di calciomercato, uno degli intrecci più importanti dell’intera sessione. Uno snodo cruciale per le ambizioni della, il famoso attaccante che serviva a Pirlo. E per il nuovo corso dellache prende un attaccante più giovane di otto anni, nel rispetto delle strategie della nuova società che vuole un ringiovanimento complesso dell’organico.è un grande colpo per la, tecnicamente perfetto per Pirlo, al netto della suggestione Suarez, impegnato intanto a conseguire il passaporto da comunitario dopo l’esame di oggi a Perugia. ...

DiMarzio : #Dzeko alla @juventusfc, #Milik alla @OfficialASRoma: intese raggiunte tra i club e con i giocatori, presto le visi… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - Ale_Cel_ : RT @GiuseppeFalcao: Non mi abituerò mai a vedere un calciatore che ho amato alla follia vestire quella maglia... Grazie di tutto Edin. Ti… - CensuraFreemind : RT @ZZiliani: Ricapitolando. Se Dzeko (34 anni e mezzo) arriverà alla Juve, il suo costo, ingaggio lunare escluso, sarà stato di 37,5 milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko alla

La Roma prepara il suo debutto nel prossimo campionato di serie A. Sabato sera giocherà contro il Verona e Fonseca pensa alla formazione. La partita arriva con il calciomercato che sta vivendo proprio ...Juventus, Luis Suarez è stato di parola e nel primo pomeriggio ha superato l’esame di italiano a Perugia per la cittadinanza. Ma non è facile Se gli esami non finiscono mai, quello di Luis Suarez alme ...“Dzeko alla Juve e Milik alla Roma è un buon affare per tutti e due i club. Il polacco ti garantisce anche in prospettiva”. Lo ha detto Nando Orsi, ex portiere della Lazio, a Radio Radio ...