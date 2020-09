Covid e Alzheimer. Quei Giardini che nessuno sa di cui tutti dovremmo prenderci cura (Di giovedì 17 settembre 2020) Ecco come si finisce poiInchiodati a una finestra noiSpettatori malinconiciDi felicità impossibiliTanti viaggi rimandati e giùValigie vuote da un’eternitàQuel dolore che non sai cos’èSolo lui non ti abbandonerà, maiQuesto testo di Renato Zero e Danilo Riccardi ha sempre avuto il potere di smuovermi qualcosa di profondo dentro. Lo fa ancora di più oggi, mentre si avvicina la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, una malattia che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo, di cui oltre un milione in Italia. Una malattia subdola che si intrufola silenziosamente nella vita delle persone, per poi travolgerla completamente.Durante il lockdown, con le nostre vite messe in pausa dietro una finestra, abbiamo forse assaggiato un millesimo di quella malinconia o spaesamento che prova chi vede a poco a poco scivolare via ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Ecco come si finisce poiInchiodati a una finestra noiSpettatori malinconiciDi felicità impossibiliTanti viaggi rimandati e giùValigie vuote da un’eternitàQuel dolore che non sai cos’èSolo lui non ti abbandonerà, maiQuesto testo di Renato Zero e Danilo Riccardi ha sempre avuto il potere di smuovermi qualcosa di profondo dentro. Lo fa ancora di più oggi, mentre si avvicina la Giornata Mondiale dell’, una malattia che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo, di cui oltre un milione in Italia. Una malattia subdola che si intrufola silenziosamente nella vita delle persone, per poi travolgerla completamente.Durante il lockdown, con le nostre vite messe in pausa dietro una finestra, abbiamo forse assaggiato un millesimo di quella malinconia o spaesamento che prova chi vede a poco a poco scivolare via ...

AGI - Dopo un mese dall'inizio del lockdown il 60 per cento dei pazienti con Alzheimer aveva subito un peggioramento dei disturbi comportamentali preesistenti o la comparsa di nuovi sintomi neuropsich ...

Anche Reggio Emilia celebrerà, e in parte ha già iniziato a farlo, il Mese Mondiale Alzheimer, istituito nel 2012 per creare maggior consapevolezza su questa e altre forme di demenza e per combattere ...

L'authority USA sta esaminando gli studi su aducanumab, mentre la survey di SINdem evidenzia il duro impatto avuto dal lockdown sui pazienti con demenza Il 21 settembre è la Giornata mondiale della ma ...

