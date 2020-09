Covid, boom di contagi a Torre Annunziata: 8 nuovi positivi (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Otto nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Tutti i soggetti sono asintomatici e si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni. Al contempo si registra un’altra guarigione. Sale, dunque, a 31 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus nella città oplontina dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, di cui 16 guarite e 5 decedute. Dieci, invece, i cittadini che attualmente sono positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ottocasi dio da-19 a. Tutti i soggetti sono asintomatici e si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni. Al contempo si registra un’altra guarigione. Sale, dunque, a 31 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus nella città oplontina dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, di cui 16 guarite e 5 decedute. Dieci, invece, i cittadini che attualmente sono. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : #Israele decide nuovo #lockdown boom di #contagi in #Francia #Covid #Coronavirus #Gb supera quota 3mila casi #virus… - actmyagv : poi boom covid mica covid in ogni caso io non sapevo manco in che classe fosse stato messo E HO SCOPERTO CHE È NELL… - FruitbookMag : Con il Covid-19 crescono i #discount e l'e-commerce, il #pesoimposto traina il settore #frutta e #verdura, ma anche… - infoitinterno : Covid in Campania, aumentano i casi: 186 positivi. Altro boom nel Vesuviano - NapoliToday : #Cronaca Boom di contagi a Torre Annunziata: 8 nuovi casi di Covid -