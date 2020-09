Covid, bollettino: nuovi casi salgono a 1.585 con 101mila tamponi: 13 decessi (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua la crescita dei casi positivi di coronavirus, oggi a quota 1.585 (+133) con 101mila tamponi (mille in più rispetto a ieri). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua la crescita deipositivi di coronavirus, oggi a quota 1.585 (+133) con(mille in più rispetto a ieri). È quanto emerge dalodierno del ministero...

Gazzetta_it : Oggi in #Italia: 1.585 nuovi contagi, 13 morti, 689 guariti, 101.773 tamponi, 212 in terapia intensiva (+5)… - tvoggi : CORONAVIRUS: 195 POSITIVI, 82 GUARITI E 3 DECESSI Sono 195, di cui 21 casi da rientro (o collegati a persone rientr… - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 17 settembre - RednewsGargano : CoVid-19: 17 settembre, Bollettino Epidemiologico Puglia. Scendono a 63 i casi positivi in regione e 6 in Capitanat… - Vivodisogniebas : RT @rep_bologna: Emilia-Romagna, il bollettino covid: 110 nuovi casi, un decesso. Aumentano i ricoveri [aggiornamento delle 17:52] https://… -