Covid-19, D'Amato: 'Il vaccino dovrà essere un bene pubblico, accessibile a tutti e gratuito'

Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la visita al campus dell'Università Niccolò Cusano a Roma, per osservare le misure di prevenzione anti-Covid messe in atto dall'ateneo a tutela dei propri studenti e dipendenti. "Il modello Unicusano sul fronte della sicurezza e prevenzione può essere preso ad esempio per tutta la rete formativa del lazio –ha affermato D'Amato-. Si è sempre parlato di quello che accadeva nella sanità delle regioni del nord ma anche noi nel Lazio abbiamo fatto un ottimo lavoro. Stiamo lavorando su un vaccino made in Italy e questo vaccino se tutto andrà nel modo giusto dovrà essere un bene pubblico, accessibile a tutti e gratuito"

