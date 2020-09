Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) I numeri coronavirus 17 settembre restituiscono un numero di persone attualmente positive al Covid pari a 41.413. I morti coronavirus oggi sono 13, dato che porta il totale delle persone decedute da inizio pandemia a 35.658. I Dimessi/Guariti sono 689 (per un totale di 215.954 persone venute fuori dalla malattia con successo). I ricoverati oggi salgono si 68 unità, 5 delle quali in terapia intensiva. Il totale delle persone ricoverate in terapia intensive in tutta Italia sale così a 212. Superata la soglia dei 100 mila tamponi oggi (precisamente 101.773) per un totale di 1.014.324 test fatti da inizio pandemia. I nuovi casi di coronavirus oggi sfiorano quota 1.600, raggiungendo +1.585 per un totale di 293.025 persone positive dall’inizio della crisi. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) I numeri17restituiscono un numero di persone attualmente positive al Covid pari a 41.413. I mortioggi sono 13, dato che porta il totale delle persone decedute da inizio pandemia a 35.658. I Dimessi/Guariti sono 689 (per un totale di 215.954 persone venute fuori dalla malattia con successo). I ricoverati oggi salgono si 68 unità, 5 delle quali in terapia intensiva. Il totale delle persone ricoverate in terapia intensive in tutta Italia sale così a 212. Superata la soglia dei 100 mila tamponi oggi (precisamente 101.773) per un totale di 1.014.324 test fatti da inizio pandemia. I nuovi casi dioggi sfiorano quota 1.600, raggiungendo +1.585 per un totale di 293.025 persone positive dall’inizio della crisi. ...

