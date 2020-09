Coldiretti: Via al taglio del costo del lavoro per le imprese agricole (Di giovedì 17 settembre 2020) Scatta il taglio del costo del lavoro in agricoltura con l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole ma anche allevamento, ippicoltura, pesca e dell’acquacoltura. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento al “tour de force” del fisco per imprese e professionisti, che si troveranno domani a dover onorare 187 versamenti secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Le imprese agricole più duramente colpite dall’emergenza covid godranno però – sottolinea la Coldiretti – almeno dell’esonero per i primi sei mesi del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Scatta ildeldelin agricoltura con l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori diappartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole ma anche allevamento, ippicoltura, pesca e dell’acquacoltura. Lo rende noto lain riferimento al “tour de force” del fisco pere professionisti, che si troveranno domani a dover onorare 187 versamenti secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Lepiù duramente colpite dall’emergenza covid godranno però – sottolinea la– almeno dell’esonero per i primi sei mesi del ...

