Castelli: Recovery Fund è nostro Piano industriale (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – “Il Recovery Plan è il nostro Piano industriale. Mettiamo in campo una straordinaria trasformazione digitale e del lavoro, riconversione green, interventi in infrastrutture e sanità. Lo scrive sui social il Vice Ministro dell’Economia Laura Castelli sottolineando che “questo porta con sè una riforma fiscale e l’abbassamento delle tasse. Cambiamo il Paese!”. Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – “IlPlan è il. Mettiamo in campo una straordinaria trasformazione digitale e del lavoro, riconversione green, interventi in infrastrutture e sanità. Lo scrive sui social il Vice Ministro dell’Economia Laurasottolineando che “questo porta con sè una riforma fiscale e l’abbassamento delle tasse. Cambiamo il Paese!”.

Furlan (Cisl): aspettiamo convocazione di Conte su Recovery Fund

"Stanno arrivando le convocazioni da parte dei singoli ministri per discutere sull`allocazione delle risorse del recovery fund. Ma manca all`appello la convocazione essenziale e per noi indispensabile ...

