Calciomercato Palermo, Odjer è arrivato in città: dubbi, misteri e la procura contesa. Ecco la verità (Di giovedì 17 settembre 2020) Moses Odjer ed il Palermo, l'eventuale approdo del centrocampista ghanese in Sicilia sta diventando un vero e proprio rompicapo.Una trattativa tormentata, per certi verti controversa, che presenta diversi contorni spinosi ancora tutti da decifrare. I tentennamenti e i dubbi del calciatore al cospetto della proposta del Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza, i suoi continui ripensamenti e le complicazioni annesse di un'operazione che pareva fluida, lineare e serenamente in dirittura d'arrivo. Ragioni di matrice familiare, ambizioni professionali, perplessità al cospetto della categoria nonostante tradizione e bacino d'utenza di una piazza come Palermo. Tutti elementi che hanno alimentato la volubilità del ragazzo e creato continui ribaltamenti di fronte mettendo a serio rischio il buon ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) Mosesed il, l'eventuale approdo del centrocampista ghanese in Sicilia sta diventando un vero e proprio rompicapo.Una trattativa tormentata, per certi verti controversa, che presenta diversi contorni spinosi ancora tutti da decifrare. I tentennamenti e idel calciatore al cospetto della proposta deldi Dario Mirri e Tony Di Piazza, i suoi continui ripensamenti e le complicazioni annesse di un'operazione che pareva fluida, lineare e serenamente in dirittura d'arrivo. Ragioni di matrice familiare, ambizioni professionali, perplessità al cospetto della categoria nonostante tradizione e bacino d'utenza di una piazza come. Tutti elementi che hanno alimentato la volubilità del ragazzo e creato continui ribaltamenti di fronte mettendo a serio rischio il buon ...

Mediagol : Calciomercato Palermo, Odjer è arrivato in città: dubbi, misteri e la procura contesa. Ecco la verità - Mediagol : Calciomercato Palermo, Odjer è arrivato in città: dubbi, misteri e la procura contesa. Ecco la verità - Gabriele_Leask : RT @DiMarzio: #Palermo, #Odjer è arrivato in città: la foto - DiMarzio : #Palermo, #Odjer è arrivato in città: la foto - zazoomblog : Calciomercato Palermo troppi dubbi per Moses Odjer: Il ragazzo tentenna ancora l’agente paventa la rottura con il c… -