Calciomercato Juventus, il rebus De Sciglio ha una nuova chiave (Di giovedì 17 settembre 2020) nuova telenovela di Calciomercato per De Sciglio? La trattativa per la cessione del terzino destro sarebbe infatti entrata nel vivo, con nuovi club pronti ad approfittare dei saldi di fine stagione per accaparrarsi l'azzurro. Tuttavia, nonostante la miriade di interessamenti italiani e non, l'ex Milan si ritroverebbe nuovamente in una situazione di stallo. Con Paratici sempre più in lotta contro il tempo per i piazzare i vari esuberi della Juventus, queste difficoltà potrebbero rivelarsi presto insormontabili. Il terzino, nonostante lo scarso rendimento ed i continui problemi fisici, goderebbe infatti dell'attenzione di ottimi estimatori, attirati soprattutto durante le battute finali di questo Calciomercato all'insegna del risparmio.

