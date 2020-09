Barcellona, Suarez può giocarsi un posto senza accordo sulla buonuscita (Di giovedì 17 settembre 2020) Barcellona, Suarez può giocarsi un posto senza accordo sulla buonuscita. Situazione in completa evoluzione, i blaugrana attendono Suarez resta a Barcellona? I dubbi sono tanti, il futuro dell’uruguagio è ancora da scrivere. Il Mundo Deportivo in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione: a quanto pare il numero 9 potrebbe anche giocarsi un posto da titolare con Koeman. buonuscita – Il tutto dipenderà se ci sarà o meno l’accordo sulla buonuscita con il club. Nel caso in cui non dovesse esserci un’intesa, El Pistolero può ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020)puòun. Situazione in completa evoluzione, i blaugrana attendonoresta a? I dubbi sono tanti, il futuro dell’uruguagio è ancora da scrivere. Il Mundo Deportivo in edicola oggi cerca di fare il puntosituazione: a quanto pare il numero 9 potrebbe ancheunda titolare con Koeman.– Il tutto dipenderà se ci sarà o meno l’con il club. Nel caso in cui non dovesse esserci un’intesa, El Pistolero può ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Koeman riapre le porte del Barcellona a Suarez: 'Gli ho parlato, se resta sarà uno in più' ?? - SkySport : Barcellona, Koeman: 'Suarez? Se resta sarà un giocatore in più della nostra rosa' - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #13settembre ? Per Chiesa spunta il Milan ? Inter, Vidal si è liberato dal… - JosephDifranc20 : Chi c'era sul Volo Privato BE40 partito da Barcellona e atterrato alle ore 11.20 presso l'aeroporto di Grosseto? Se… - Ronarid_ : RT @NonSoloJuve: SUAREZ ATTERRA? Un aereo privato proveniente da Barcellona su una strana rotta sta scendendo in questi minuti sul centro… -