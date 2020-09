Banchi, un pasticcio senza fine. Adesso salta fuori l’ultimo intoppo (Di giovedì 17 settembre 2020) Caos! Il ritardo scolastico quest’anno è su più fronti. Il ministero della (d)Istruzione ha stabilito 2,4 milioni di Banchi per coprire il fabbisogno delle scuole rispettando le distanze. Le lezioni sono iniziate, ma nelle aule risultano consegnati solo 200mila Banchi, il 10% del totale. In più aumentano i dubbi sui tempi di consegna. Ma non finisce qui, a tutto il resto si aggiunge un altro intoppo: rimane scoperta la produzione di 400mila pezzi. A seguito dell’esclusione dalle gara di due ditte, non è ancora stato stabilito chi si occuperà dei lotti mancanti. Se il commissario fosse un po’ più pratico si renderebbe conto: “Poiché ogni tir contiene al massimo 500 Banchi, sarebbero necessari, per consegnarli tutti in 44 giorni, 4.000 ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 settembre 2020) Caos! Il ritardo scolastico quest’anno è su più fronti. Il ministero della (d)Istruzione ha stabilito 2,4 milioni diper coprire il fabbisogno delle scuole rispettando le distanze. Le lezioni sono iniziate, ma nelle aule risultano consegnati solo 200mila, il 10% del totale. In più aumentano i dubbi sui tempi di consegna. Ma non finisce qui, a tutto il resto si aggiunge un altro: rimane scoperta la produzione di 400mila pezzi. A seguito dell’esclusione dalle gara di due ditte, non è ancora stato stabilito chi si occuperà dei lotti mancanti. Se il commissario fosse un po’ più pratico si renderebbe conto: “Poiché ogni tir contiene al massimo 500, sarebbero necessari, per consegnarli tutti in 44 giorni, 4.000 ...

