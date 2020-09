Ancona, incubo di fuoco. Maxi incendio al porto e nube nera sulla città (Di giovedì 17 settembre 2020) Diana Alfieri Ci sono volute ore per spegnere le fiamme. Chiusi parchi e scuole per timori di gas tossici Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte di ieri. Il vasto incendio ha interessato la zona centrale del porto di Ancona, una superficie di 40mila metri quadrati con 6 capannoni e, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, è stato domato soltanto verso mattina. Non ci sono state vittime nè intossicati. Il rogo è scoppiato nel deposito della ex Tubimar, alla Darsena Marche, che dal 2019 è stato trasformato in un magazzino di vernici, solventi e vetroresina, sostanze che potrebbero risultare tossiche. Alle 10 di ieri la struttura era ridotta a un cumulo annerito di macerie. Il magazzino sarebbe dovuto diventare un Posto di Controllo frontaliero sanitario, con un ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Diana Alfieri Ci sono volute ore per spegnere le fiamme. Chiusi parchi e scuole per timori di gas tossici Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte di ieri. Il vastoha interessato la zona centrale deldi, una superficie di 40mila metri quadrati con 6 capannoni e, secondo la ricostruzione dei vigili del, è stato domato soltanto verso mattina. Non ci sono state vittime nè intossicati. Il rogo è scoppiato nel deposito della ex Tubimar, alla Darsena Marche, che dal 2019 è stato trasformato in un magazzino di vernici, solventi e vetroresina, sostanze che potrebbero risultare tossiche. Alle 10 di ieri la struttura era ridotta a un cumulo annerito di macerie. Il magazzino sarebbe dovuto diventare un Posto di Controllo frontaliero sanitario, con un ...

Sebbene le temperature siano ancora piuttosto elevate la tendenza è quella verso l'autunno. Ma come sarà il mese di ottobre? La stabilità climatica e il caldo potrebbero presto volgere al termine e la ...

Notte da incubo ad Ancona dove un incendio di vaste proporzioni è divampato nel porto. Il rogo è partito attorno alla mezzanotte da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili ...

Mega incendio nel porto di Ancona. Il Comune ha chiuso scuole, università e parchi e ha consigliato a tutti di chiudere le finestre. Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in c ...

