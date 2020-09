Accordi e Disaccordi, Pier Luigi Bersani ospite della puntata di venerdì 18 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Accordi e DisAccordi torna stasera venerdì 18 settembre su canale NOVE con ospite Pier Luigi Bersani. Continua l’appuntamento su Nove con il programma di interviste Accordi e DisAccordi. Dopo la puntata con ospite Carlo Calenda, questa settimana, nella puntata di venerdì 18 settembre alle ore 22.45 su NOVE, a sottoporsi alla serie di domandi incalzanti sarà il presidente di Articolo Uno e deputato di Leu Pier Luigi Bersani. Con lui si discuterà dei possibili esiti delle elezioni regionali che, insieme al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, avranno ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 17 settembre 2020)e Distorna stasera venerdì 18su canale NOVE con. Continua l’appuntamento su Nove con il programma di intervistee Dis. Dopo laconCarlo Calenda, questa settimana, nelladi venerdì 18alle ore 22.45 su NOVE, a sottoporsi alla serie di domandi incalzanti sarà il presidente di Articolo Uno e deputato di Leu. Con lui si discuterà dei possibili esiti delle elezioni regionali che, insieme al referendum costituzionale del 20 e 21, avranno ...

Noovyis : (Referendum, Pier Luigi Bersani ospite di Accordi&Disaccordi (Nove) venerdì 18 settembre alle 22.45. Con Marco Trav… - rsptorino : Accordi Disaccordi - Tu Vuo' Fa' l'Americano - CharlieConese : RT @AssDocit: ?? È aperto il bando per partecipare a Accordi e Disaccordi - Festival Internazionale del Cortometraggio. Per i corti documen… - AssDocit : ?? È aperto il bando per partecipare a Accordi e Disaccordi - Festival Internazionale del Cortometraggio. Per i cor… - rsptorino : Accordi Disaccordi - Tu Vuo' Fa' l'Americano -

Ultime Notizie dalla rete : Accordi Disaccordi Accordi e Disaccordi, Carlo Calenda ospite della prima puntata di venerdì 11 settembre Dituttounpop “La partecipazione a Senigallia è già iniziata, facciamola diventare metodo!”

Questa campagna elettorale giunge al termine e al di là dei programmi e del risultato vorrei tirare le somme di questa “fatica d’Ercole”. Le amministrative sono la contesa elettorale più vicina alla q ...

Referendum, Pier Luigi Bersani ospite di Accordi&Disaccordi (Nove) venerdì 18 settembre alle 22.45. Con Marco Travaglio

Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità ‘Accordi&Disaccordi’. Venerdì 18 settembre alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano in studio ...

Libia, l’annuncio di Serraj: “Mi dimetto entro ottobre”

Il premier conferma le indiscrezioni in un messaggio alla tv e auspica un nuovo governo entro un mese. Ma ci sono molti punti oscuri Il capo del Consiglio presidenziale con sede a Tripoli e premier de ...

Questa campagna elettorale giunge al termine e al di là dei programmi e del risultato vorrei tirare le somme di questa “fatica d’Ercole”. Le amministrative sono la contesa elettorale più vicina alla q ...Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità ‘Accordi&Disaccordi’. Venerdì 18 settembre alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano in studio ...Il premier conferma le indiscrezioni in un messaggio alla tv e auspica un nuovo governo entro un mese. Ma ci sono molti punti oscuri Il capo del Consiglio presidenziale con sede a Tripoli e premier de ...