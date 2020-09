«Workers», com’è la condizione umana nel mondo del lavoro? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Talvolta un’immagine dice molto di più di mille parole. Magari si leggono articoli approfonditi, pieni di dati accurati, ma non si riesce a cogliere fino in fondo, così come si fa davanti a una fotografia, com’è davvero la condizione umana nel mondo del lavoro a livello globale, in quei luoghi dove la popolazione vive nella precarietà, in bilico tra sopravvivenza e non, tra povertà e indigenza assoluta. Da un lato la tecnologia e la società globale si lanciano verso frontiere inimmaginabili, dall’altro proprio questo dinamismo sembra aver lasciato indietro persone e settori che necessiterebbero invece di maggiore attenzione, di più cura, di visioni e progetti sociali. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Talvolta un’immagine dice molto di più di mille parole. Magari si leggono articoli approfonditi, pieni di dati accurati, ma non si riesce a cogliere fino in fondo, così come si fa davanti a una fotografia, com’è davvero la condizione umana nel mondo del lavoro a livello globale, in quei luoghi dove la popolazione vive nella precarietà, in bilico tra sopravvivenza e non, tra povertà e indigenza assoluta. Da un lato la tecnologia e la società globale si lanciano verso frontiere inimmaginabili, dall’altro proprio questo dinamismo sembra aver lasciato indietro persone e settori che necessiterebbero invece di maggiore attenzione, di più cura, di visioni e progetti sociali.

piperitaz : RT @emergency_ong: ??#Workers: dal 17/09 all' 8/10 presso la Galleria Eroici Furori a #Milano Alberto Mesirca espone un'esplorazione lirica… - jobsocialeu : Cercasi smart worker.Cominciano a comparire sui social media specializzati come Linkedin e sui giornali annunci di… - sadape54 : RT @emergency_ong: ??#Workers: dal 17/09 all' 8/10 presso la Galleria Eroici Furori a #Milano Alberto Mesirca espone un'esplorazione lirica… - emergency_ong : ??#Workers: dal 17/09 all' 8/10 presso la Galleria Eroici Furori a #Milano Alberto Mesirca espone un'esplorazione li… - Grand_Battery : RT @bioccolo: [2] 'L'adeguamento salariale è una pratica comune quando i lavoratori si trasferiscono da una città all'altra. Le politiche s… -

Ultime Notizie dalla rete : Workers com’è Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera