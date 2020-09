Un' enorme frana cade dalla montagna | il crollo è impressionante

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Siamo nella regione di Naryn, in Kirghizistan, un aspro paese dell'Asia Centrale che sorge lungo la Via della Seta. Qui il paesaggio; prevalentemente montuoso e può purtroppo capitare di vedere una ...

Siamo nella regione di Naryn, in Kirghizistan, un aspro paese dell'Asia Centrale che sorge lungo la Via della Seta. Qui il paesaggio è prevalentemente montuoso e può purtroppo capitare di vedere una s ...Alcuni enormi massi hanno rischiato di colpire in pieno gli automobilisti di passaggio ieri (domenica) dalla Panoramica Zegna, meta, come sempre capita nel fine settimana, di migliaia di persone. Ques ...Sparsi sul nostro territorio ci sono moltissimi insiemi di macigni, di massi e di sassi, frutto di frane e cadute rocciose venute giù dalle montagne. È la nostra ricchezza. «In Vallemaggia sono numero ...