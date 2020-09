Si rilancia ancora il Samsung Galaxy Note 9: arrivata la patch di settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si dimostra ancora una volta un dispositivo che ha ancora molto da offrire il Samsung Galaxy Note 9, che il colosso di Seul ha da poco omaggiato con il rilascio del firmware N960FXXS6ETHB, avente un peso di 128,50MB. Il pacchetto si è già fatto abbastanza largo in Europa, arrivando in diversi Paesi (Slovenia, Regno Unito, Romania, Svizzera, Lussemburgo, Slovacchia, Grecia, Bulgaria, Spagna, Austria, Ungaria, Francia, Bosnia e Polonia), tra cui anche l’Italia. Il changelog rivela la presenza a bordo della patch di sicurezza di settembre 2020, che va ad integrare con un bel po’ di correzioni il sistema operativo Android in generale e la One UI del produttore asiatico in particolare. Seppur non indicato espressamente nel registro delle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si dimostrauna volta un dispositivo che hamolto da offrire il9, che il colosso di Seul ha da poco omaggiato con il rilascio del firmware N960FXXS6ETHB, avente un peso di 128,50MB. Il pacchetto si è già fatto abbastanza largo in Europa, arrivando in diversi Paesi (Slovenia, Regno Unito, Romania, Svizzera, Lussemburgo, Slovacchia, Grecia, Bulgaria, Spagna, Austria, Ungaria, Francia, Bosnia e Polonia), tra cui anche l’Italia. Il changelog rivela la presenza a bordo delladi sicurezza di2020, che va ad integrare con un bel po’ di correzioni il sistema operativo Android in generale e la One UI del produttore asiatico in particolare. Seppur non indicato espressamente nel registro delle ...

laura_pi79 : Meno male che c'è ancora qualcuno che non rinuncia alla propria libertà!!! Prendiamo esempio da queste ragazze! ??… - Vittoriog82 : Colpo di scena: #Laudisa rilancia ancora #Suarez alla #Juve. Non vedo l’ora che arrivi il 6 ottobre! - gabry7v : @FabianaNotar @Covidioti Ah no problem.. Dopo aver sentito come effettueranno la consegna dei compiti in classe… - 107DELPIERISTA : Ancora nessuna sta per #Koulibaly strano real Bayern Barcellona Chelsea city Juve Inter nessuna che rilancia per il… - sentieriselvagg : Ancora una volta LaBruce rilancia la sua proposta di cinema liberissimo e autoironico. Anzi la raddoppia all'insegn… -

Ultime Notizie dalla rete : rilancia ancora Si rilancia ancora il Samsung Galaxy Note 9: arrivata la patch di settembre OptiMagazine La candidata sindaco di Agrigento, Daniela Catalano, incontra il segretario generale della Uil, Gero Acquisto

Il sindacalista, nei giorni scorsi, aveva lanciato un messaggio chiamando a raccolta i vari candidati per pensare subito ad un rilancio socio economico della città dei templi Proseguono gli incontri t ...

Green Deal UE, fondi a carbone e fossili anche dopo il 2030?

Il Green Deal UE sembrerebbe procedere in una direzione non del tutto verde. Almeno è quello che sembra delinearsi sul fronte europeo in vista del 2030. I dati provengono da un’analisi effettuata dal ...

“Il Governo lascia i Comuni in mutande. E poi…”

Per via del covid e relativo lockdown i Comuni hanno avuto una ingente perdita di gettito normalmente utilizzato per finanziare i servizi e l’operatività stessa degli Enti. L’Anci (Associazione Nazion ...

Il sindacalista, nei giorni scorsi, aveva lanciato un messaggio chiamando a raccolta i vari candidati per pensare subito ad un rilancio socio economico della città dei templi Proseguono gli incontri t ...Il Green Deal UE sembrerebbe procedere in una direzione non del tutto verde. Almeno è quello che sembra delinearsi sul fronte europeo in vista del 2030. I dati provengono da un’analisi effettuata dal ...Per via del covid e relativo lockdown i Comuni hanno avuto una ingente perdita di gettito normalmente utilizzato per finanziare i servizi e l’operatività stessa degli Enti. L’Anci (Associazione Nazion ...