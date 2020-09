Serie A | tamponi negativi per i vertici della Lega

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nessuna positività al Covid-19 tra iA. In base a quanto riportato dall’ANSA, ieffettuati sul presidentePaolo Dal Pino, l’ad Luigi De Siervo e gli altri dipendenti presenti all’assemblea dello scorso 9 settembre a Milano, in cui si trovata anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis positivo al coronavirus, sono risultati tutti

SkySport : Covid, Ricciardi: 'Tamponi alle squadre ogni 4 giorni, valutiamo alternativa' - DiMarzio : Nessun positivo nel #Napoli - sportface2016 : Nessuna positività al #COVID19 tra i vertici della #LegaSerieA - aylaf__ : RT @repubblica: Tamponi e stadi chiusi, il Cts conferma la linea. Gravina: 'Ogni 4 giorni è diventato insostenibile' [aggiornamento delle 1… - repubblica : Tamponi e stadi chiusi, il Cts conferma la linea. Gravina: 'Ogni 4 giorni è diventato insostenibile' [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tamponi

Mascherine trasparenti, così da non camuffare il viso e restare riconoscibili. Accesso allo stadio scaglionato e contingentato. Spettatori sistemati sugli spalti a una distanza di sicurezza di almeno ...La situazione al Cardarelli, sul fronte Covid 19, è sotto controllo: a sottolinearlo è Giuseppe Longo, manager dell'ospedale, dopo un lungo faccia a faccia con i sindacati. «Il Cardarelli non può esse ...GOLLINI: il portiere KO ad inizio agosto per una lesione subtotale del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro. Fase di recupero iniziata, ipotesi di rientro in campo per metà/fine ottobr ...