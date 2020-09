Rugby, Levi Davis dichiara di essere bisessuale: «Nascondere chi sei può ucciderti» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo ha fatto con orgoglio e senza alcuna vergogna (perché non vi è effettivamente alcuna vergogna né colpa) e ha fatto cadere così un muro di omertà e di silenzio che in tutti questi anni lo stava distruggendo nella sua anima. Il giocatore di Rugby Levi Davis ha affermato pubblicamente di essere bisessuale, diventando il primo atleta nella storia di questo sport ad aver detto di appartenere al mondo LGBT. Lo sportivo in realtà già qualche mese fa aveva fatto un primo e importante passo in avanti. Ad aprile, quando giocava per il Bath, il ventiduenne britannico decise di fare coming-out con i suoi compagni di squadra. Invio un messaggio su WhatsApp nella chat di gruppo e, dopo aver salutato tutti, affermò che stava per dire loro una cosa che ormai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo ha fatto con orgoglio e senza alcuna vergogna (perché non vi è effettivamente alcuna vergogna né colpa) e ha fatto cadere così un muro di omertà e di silenzio che in tutti questi anni lo stava distruggendo nella sua anima. Il giocatore diha affermato pubblicamente di, diventando il primo atleta nella storia di questo sport ad aver detto di appartenere al mondo LGBT. Lo sportivo in realtà già qualche mese fa aveva fatto un primo e importante passo in avanti. Ad aprile, quando giocava per il Bath, il ventiduenne britannico decise di fare coming-out con i suoi compagni di squadra. Invio un messaggio su WhatsApp nella chat di gruppo e, dopo aver salutato tutti, affermò che stava per dire loro una cosa che ormai ...

Non bisogna nascondere chi si è, perché questo può uccidere. E' la sintesi del pensiero di Levi Davis, il 22enne britannico che è il primo giocatore di rugby in attività ad ammettere la propria bisessualità.

Rugby, Levi Davis fa coming out: "Sono bisessuale, nascondere chi sei può ucciderti"

ROMA - Il coraggio di uscire allo scoperto in un mondo "maschio". Levi Davis, 22enne rugbista britannico aveva fatto coming out per la prima volta lo scorso aprile con un messaggio di gruppo su WhatsApp.

Non bisogna nascondere chi si è, perché questo può uccidere. E’ la sintesi del pensiero di Levi Davis, il 22enne britannico che è il primo giocatore di rugby in attività ad ammettere la propria bisess ...ROMA - Il coraggio di uscire allo scoperto in un mondo "maschio". Levi Davis, 22enne rugbista britannico aveva fatto coming out per la prima volta lo scorso aprile con un messaggio di gruppo su WhatsA ...