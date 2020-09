Regionali 2020 | il voto dei giovani In Toscana tra eccellenze solitarie | opportunità e nessuna nostalgia “rossa”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La “regione rossa”. Alla elezionidel 20 e 21 settembre lasi trascina ancora questo titolo, acquisito dopo anni di vittorie di colazioni segnate con il rosso sulle mappe elettorali. Da Lelio Lagorio, primo presidente nel 1970 sostenuto dal Partito Comunista e dal Partito Socialista a Enrico Rossi, eletto la prima volta nel 2010 con il Partito Democratico. Eppure, a guardare i sondaggi di queste elezioni e i dati delle ultime amministrative, il rosso dellanon sembra poi così vivo Dei dieci comuni capoluoghi di provincia solo quattro conservano ancora una guida di centro sinistra. Gli altri sei sono in mano al centro destra. Alle elezioni europee del 2019 il primo partito era il Pd, con il 33,3% ma il secondo, a meno di due punti di distanza, era la Lega con il 31,5%. Non solo. La ...

FratellidItalia : Regionali, Bignami: Su marchette Emiliano intervenga Magistratura - repubblica : Elezioni Regionali, Le liste di Salvini e Zaia. Nel derby veneto si gioca il futuro della Lega - ilfoglio_it : Come usare le regionali per archiviare il trucismo, sperimentare alternative nel centrodestra e rafforzare l’europe… - ruiciccio : RT @rep_firenze: Regionali Toscana: a Firenze il gran finale della sfida Giani e Ceccardi [di CARMELA ADINOLFI] [aggiornamento delle 08:23]… - rep_firenze : Regionali Toscana: a Firenze il gran finale della sfida Giani e Ceccardi [di CARMELA ADINOLFI] [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020

Corriere della Sera

È sulle rive dell’Alto Lario che si è disputata la terza prova del Campionato Regionale trial 2020 con l’appuntamento a Colico, che per l’occasione ha tagliato il nastro dell’inaugurazione del campo p ...Il Dipartimento regionale Agricoltura comunica di aver adottato in data 15 settembre 2020 il provvedimento di concessione di ulteriore carburante agricolo ad accisa agevolata finalizzata allo svolgime ...3' di lettura Senigallia 15/09/2020 - Dal dibattito organizzato da Massimo Montaruli, commissario comunale di Jesi di Forza Italia – Civici per le Marche con il coordinatore provinciale Daniele Silvet ...