Palermo, l’ex mercato “dell’usato rubato” diventa legale: “Ogni venditore dovrà dichiarare la provenienza della merce” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per anni è stato il “mercatino dell’usato” al limite della legalità più famoso della Sicilia. Ti rubavano qualcosa a Palermo? E tu un giro di sicurezza all’Albergheria lo facevi comunque. Anche se la maggior parte della merce in vendita era spesso solo roba usata. Adesso però uno dei mercati più noti del capoluogo palermitano – quello appunto del quartiere del centro storico – cambia: e completa la sua trasformazione in punto vendita legale. Il 10 settembre il sindaco Leoluca Orlando e la giunta comunale hanno consegnato – informalmente, perché si aspetta l’ordinanza comunale – le aree autorizzate all’associazione di venditori Sbaratto. Quello che un tempo era visto come il mercato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per anni è stato il “mercatino dell’usato” al limitelegalità più famosoSicilia. Ti rubavano qualcosa a? E tu un giro di sicurezza all’Albergheria lo facevi comunque. Anche se la maggior partemerce in vendita era spesso solo roba usata. Adesso però uno dei mercati più noti del capoluogo palermitano – quello appunto del quartiere del centro storico – cambia: e completa la sua trasformazione in punto vendita. Il 10 settembre il sindaco Leoluca Orlando e la giunta comunale hanno consegnato – informalmente, perché si aspetta l’ordinanza comunale – le aree autorizzate all’associazione di venditori Sbaratto. Quello che un tempo era visto come il...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Palermo, l’ex mercato “dell’usato rubato” diventa legale: “Ogni venditore dovrà dichiarare la provenienza della merce”… - fattoquotidiano : Palermo, l’ex mercato “dell’usato rubato” diventa legale: “Ogni venditore dovrà dichiarare la provenienza della mer… - sportli26181512 : Palermo, Zamparini chiede 50 milioni di risarcimento: L'ex patron dei rosanero ha depositato in tribunale l'atto di… - Mediagol : U.S. Città di #Palermo, #Zamparini torna all’attacco: l’ex patron chiede 50 milioni di risarcimento agli inglesi di… - WiAnselmo : U.S. Città di #Palermo, #Zamparini torna all'attacco: l'ex patron chiede 50 milioni di risarcimento agli inglesi di… -