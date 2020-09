Oms, nuovo allarme: “Effetti devastanti se la scuola chiude ancora” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ne ha parlato in un incontro sul tema del Covid-19 tra ragazzi. “La decisione di chiudere le scuole dovrebbe essere l’ultima spiaggia”, sostiene. “Date le conseguenze devastanti sui bambini, i giovani e la nostra società nel suo complesso, la decisione di chiudere le scuole dovrebbe essere l’ultima spiaggia“. … L'articolo Oms, nuovo allarme: “Effetti devastanti se la scuola chiude ancora” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ne ha parlato in un incontro sul tema del Covid-19 tra ragazzi. “La decisione dire le scuole dovrebbe essere l’ultima spiaggia”, sostiene. “Date le conseguenzesui bambini, i giovani e la nostra società nel suo complesso, la decisione dire le scuole dovrebbe essere l’ultima spiaggia“. … L'articolo Oms,: “Effettise laancora” proviene da www.meteoweek.com.

