(Di mercoledì 16 settembre 2020) Arrivano le decisioni del giudice sportivolascoppiata durante Psg-Olympiquedi Ligue 1 che è costata cinque espulsioni, tre per il Paris,, Kurzawa e Paredes, e due in ...

sportli26181512 : Neymar, solo due giornate di squalifica dopo la rissa in Psg-Marsiglia: Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo… - mefisto94_ : @DocStrowman @Smg_1908 Quando Neymar vincerà una Champions da solo magari potete riavere diritto di parola - Lu141074 : @Lentux1 @DiMarzio Quello che può succedere tra un anno lo sa solo chi ci vede da lassù! Ad oggi Under a 27/28 mln… - ranpo_solo : RT @ancapball_br: Ah mano - jaydenskriver : @tolstojoleen da quando neymar è inattivo sinceramente vorrei solo strapparmi i capelli te lo giuro, vuoi farlo al posto mio? -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar solo

Il Paris Saint Germain si schiera dalla parte del suo attaccante Neymar e prende posizione contro le aggressioni razziali: in dubbio la posizione di diversi calciatori mentre si stanno analizzando le ...TORINO. Premesso che da Pirlo ne arriverà almeno uno, la novità è che un candidato di nome è quasi fuori dal giro da cui salterà fuori il nuovo centravanti della Juve. Luis Suarez, per questioni di pa ...Adorati dai tifosi, incubi per gli avversarsi: i giocatori più forti in campo sono anche quelli più pagati, almeno per quanto riguarda le prime posizioni. Ma quali sono i calciatori con lo stipendio p ...