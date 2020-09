New York in rosso causa Covid: il sindaco de Blasio e il suo staff si sospendono lo stipendio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il gesto non risolleva il bilancio comunale ma è comunque altamente simbolico per una città che negli Stati Uniti è stata la più colpita dalla pandemia. Il sindaco democratico di New York Bill de Blasio e il suo staff di City Hall, coi suoi circa 500 dipendenti, hanno deciso di sospendersi lo stipendio per la prima settimana di ottobre perché le casse dell’amministrazione comunale sono a secco. La pandemia ha portato mancati introiti per nove miliardi di dollari – provocando un taglio del budget di 7 miliardi di dollari – e la misura del congedo forzato contribuirà ad un risparmio di quasi 900 mila dollari. I dipendenti avranno tempo dal prossimo ottobre al marzo del 2012 per prendere il congedo. Già settimane fa de ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il gesto non risolleva il bilancio comunale ma è comunque altamente simbolico per una città che negli Stati Uniti è stata la più colpita dalla pandemia. Ildemocratico di NewBill dee il suodi City Hall, coi suoi circa 500 dipendenti, hanno deciso di sospendersi loper la prima settimana di ottobre perché le casse dell’amministrazione comunale sono a secco. La pandemia ha portato mancati introiti per nove miliardi di dollari – provocando un taglio del budget di 7 miliardi di dollari – e la misura del congedo forzato contribuirà ad un risparmio di quasi 900 mila dollari. I dipendenti avranno tempo dal prossimo ottobre al marzo del 2012 per prendere il congedo. Già settimane fa de ...

Ultime Notizie dalla rete : New York Usa, vento trasporta fumo incendi West, visibile a New York. Harris torna in California la Repubblica Jp Morgan taglia lo smart working: colpite produttività e creatività

Lo smart working è bello finchè dura poco. I limiti del lavoro da casa hanno spinto il colosso americano JP Morgan a ridurre drasticamente la diffusione dello smart working fra i suoi dipendenti, a p ...

New York: balza in avanti il comparto industriale americano

In rialzo il settore industriale a Wall Street, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 671,32 punti.

New York: senza freni il comparto finanziario

In forte aumento il settore finanziario, che con il suo +1,63% avanza a quota 415,69 punti.

