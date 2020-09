Massimo Colantoni e Francesco Chiofalo ai ferri corti: tra messaggi privati e insulti ecco cosa è successo tra i due ex protagonisti di ‘Temptation Island’ (Video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non corre decisamente buon sangue tra Massimo Colantoni e Francesco Chiofalo. I due ex protagonisti di Temptation Island hanno un carattere piuttosto fumantino, e non ci mettono molto ad arrivare allo scontro. Così, dopo le ennesime Instagram Stories dell’ex fidanzato di Ilaria Teolis, che ha un po’ sbeffeggiato Francesco per la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, Chiofalo non ha esitato a contattarlo privatamente in direct e a riempirlo di insulti decisamente pesanti: “Ci hai provato con Temptation Island ma non ci sei riuscito, sei rimasto il fallito che eri. Prova a spararti in faccia in una Story e magari a 10k di visualizzazioni in 24 ore ci arrivi col tuo profilo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non corre decisamente buon sangue tra. I due exdi Temptation Island hanno un carattere piuttosto fumantino, e non ci mettono molto ad arrivare allo scontro. Così, dopo le ennesime Instagram Stories dell’ex fidanzato di Ilaria Teolis, che ha un po’ sbeffeggiatoper la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia,non ha esitato a contattarlo privatamente in direct e a riempirlo didecisamente pesanti: “Ci hai provato con Temptation Island ma non ci sei riuscito, sei rimasto il fallito che eri. Prova a spararti in faccia in una Story e magari a 10k di visualizzazioni in 24 ore ci arrivi col tuo profilo ...

