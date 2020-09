M5s, tre deputati si autosospendono: «Da Casaleggio attacco vergognoso, non comanda lui» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quale, non è chiaro. Ma che dietro l’attacco di Davide Casaleggio ai parlamentari del M5S ci sia qualche “gioco politico”, su questo, non hanno dubbi. E così, dopo la bordata del presidente dell’Associazione Rousseau agli eletti morosi, tre deputati hanno deciso di autosospendersi. Mantenendo alto il livello dello scontro che lo stesso Beppe Grillo aveva cercato di smorzare lodando e ringraziando pubblicamente “Casaleggio padre e figlio”. I deputati M5S: “A quale gioco politico gioca Casaleggio?” I tre deputati che si sono autosospesi sono Fabio Berardini, Carlo de Girolamo e Paolo Romano. In una nota congiunta hanno scritto che “il fatto che a pochi giorni dalle elezioni Casaleggio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quale, non è chiaro. Ma che dietro l’di Davideai parlamentari del M5S ci sia qualche “gioco politico”, su questo, non hanno dubbi. E così, dopo la bordata del presidente dell’Associazione Rousseau agli eletti morosi, trehanno deciso di autosospendersi. Mantenendo alto il livello dello scontro che lo stesso Beppe Grillo aveva cercato di smorzare lodando e ringraziando pubblicamente “padre e figlio”. IM5S: “A quale gioco politico gioca?” I treche si sono autosospesi sono Fabio Berardini, Carlo de Girolamo e Paolo Romano. In una nota congiunta hanno scritto che “il fatto che a pochi giorni dalle elezioni...

SecolodItalia1 : M5s, tre deputati si autosospendono: «Da Casaleggio attacco vergognoso, non comanda lui» - zazoomblog : Il M5S perde altri pezzi: tre deputati si auto-sospendono in polemica con Casaleggio - #perde #altri #pezzi:… - gabrypez1 : RT @giornalettismo: Tre deputati del #M5S si sono auto-sospesi per protestare contro il 'ricatto' di #Casaleggio e la #piattaformaRousseau… - giornalettismo : Tre deputati del #M5S si sono auto-sospesi per protestare contro il 'ricatto' di #Casaleggio e la… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: M5s, tre deputati di autosospendono: «Da Casaleggio attacco vergognoso» -