Inter | Conte rivoluziona il suo staff | sei i nuovi ingressi

Novità nello staff a disposizione di Antonio Conte Novità nello staff tecnico che nel corso della stagione aiuterà Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Sono infatti ben sei gli ingressi nella squadra dell'allenatore leccese. "Arrivati il preparatore Stefano Bruno (dal Parma, si occuperà del recupero infortunati), il medico Claudio Sprenger (salito dalla Primavera, numericamente sostituisce Corsini) e il fisioterapista Davide Lama. E poi tre ingressi nell'area della match analysis, coordinata da Gianluca Conte: Roberto Merella, Stefano Castellani e Filippo Nardi, quest'ultimo addetto alla performance dei giocatori". (fonte: Gazzetta dello Sport)

Pinamonti può tornare all’Inter andando a completare il reparto offensivo a disposizione di Conte. Visite mediche per Males, destinato al Genoa Pinamonti–Inter, l’idea è nell’aria e si può ...

Va molto di moda, da un decennio a questa parte, sminuire la nostra Serie A. “Campionato scadente”, “Non ci sono più campioni”, “Una volta sì che eravamo forti” e via discorrendo con frasi più o meno ...

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di una intervista a Il Messaggero del campionato italiano di Serie A. L'ex commissario tecnico della Nazionale, in ...

