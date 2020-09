Incidente mortale nel teramano perde la vita ex consigliere Riccardo Mercante (Di mercoledì 16 settembre 2020) Teramo - Riccardo Mercante, ex consigliere regionale del M5s, ha perso la vita oggi nel pomeriggio in un Incidentelungo la Bonifica del Salinello, l'ex consigliere si è scontrato con la sua moto con un auto guidata da un uomo di Canzano. Mercante, ferito gravemente è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Teramo, dove nonostante gli sforzi del personale medico purtroppo ha cessato di vivere. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Nereto (sul posto anche la polizia locale di Sant’Omero), che si sono occupati dei rilievi, il mezzo a due ruote è finito contro una Toyota RAV4, condotta da un uomo di 71 anni di Canzano. L’impatto è avvenuto nel momento nel quale l’auto, ferma sul ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Teramo -, exregionale del M5s, ha perso laoggi nel pomeriggio in unlungo la Bonifica del Salinello, l'exsi è scontrato con la sua moto con un auto guidata da un uomo di Canzano., ferito gravemente è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Teramo, dove nonostante gli sforzi del personale medico purtroppo ha cessato di vivere. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Nereto (sul posto anche la polizia locale di Sant’Omero), che si sono occupati dei rilievi, il mezzo a due ruote è finito contro una Toyota RAV4, condotta da un uomo di 71 anni di Canzano. L’impatto è avvenuto nel momento nel quale l’auto, ferma sul ...

