Incendio Roma, paura al centro d’accoglienza di Torre Maura (Di mercoledì 16 settembre 2020) paura al centro d’accoglienza di Torre Maura dove martedì notte è divampato un Incendio che ha richiesto l’evacuazione di alcuni ospiti della struttura che si trova fra via Paolo Savi e via dell’Usignolo. Incendio a Torre Maura In particolare la chiamata ai soccorritori è avvenuto poco prima della mezzanotte. Sul posto sono quindi intervenute sei squadre dei vigili del fuoco di Roma per un Incendio divampato al piano terra della struttura della periferia est della Capitale. Evacuati alcuni ospiti gli stessi sono stati spostati in un’altra ala dell’edificio. A determinare lo scoppio dell’Incendio sarebbe stato un corto circuito con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)ald’accoglienza didove martedì notte è divampato unche ha richiesto l’evacuazione di alcuni ospiti della struttura che si trova fra via Paolo Savi e via dell’Usignolo.In particolare la chiamata ai soccorritori è avvenuto poco prima della mezzanotte. Sul posto sono quindi intervenute sei squadre dei vigili del fuoco diper undivampato al piano terra della struttura della periferia est della Capitale. Evacuati alcuni ospiti gli stessi sono stati spostati in un’altra ala dell’edificio. A determinare lo scoppio dell’sarebbe stato un corto circuito con le ...

Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: #Roma, incendio in centro accoglienza in zona Torre Maura: evacuata ala - surfingcasarba : @Zbarskij Mi ricorda l'espresso Roma Milano delle 22:30 che arrivava alle 06:15. Il tutto aveva intrinsecamente un… - SkyTG24 : #Roma, incendio in centro accoglienza in zona Torre Maura: evacuata ala - rep_roma : Roma, dopo l'incendio riapre il Baraka bistrot: 'Centocelle ci ha dato la forza per ripartire' [di MARINA DE GHANTU… - _nuggert : quando stai a Roma e vedi la tua città in tendenza #Ancona e poi vedi #incendio ??????????????????????????????????????????????????????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Roma Incendio a Villa Gordiani: in fiamme accampamento abusivo alle spalle della parrocchia RomaToday Rogo porto Ancona “sotto controllo”: analisi su inquinamento aria

Roma, 16 set. (askanews) – “E’ sotto controllo”, come riferiscono i vigili del fuoco, l’incendio divampato la scorsa notte al porto di Ancona. Circa 50 pompieri – provenienti anche da altri comandi ...

Roma, dopo l'incendio riapre il Baraka bistrot: "Centocelle ci ha dato la forza per ripartire"

"Ci siamo rialzati, è il momento di ricominciare". Il 23 settembre riapre il Baraka bistrot a Centocelle e con queste parole il gestore del locale in via dei Ciclamini invita il quartiere a partecipar ...

Corto circuito provoca incendio al centro d'accoglienza

Sul posto sono quindi intervenute sei squadre dei vigili del fuoco di Roma per un incendio divampato al piano terra della struttura della periferia est della Capitale. Evacuati alcuni ospiti gli ...

Roma, 16 set. (askanews) – “E’ sotto controllo”, come riferiscono i vigili del fuoco, l’incendio divampato la scorsa notte al porto di Ancona. Circa 50 pompieri – provenienti anche da altri comandi ..."Ci siamo rialzati, è il momento di ricominciare". Il 23 settembre riapre il Baraka bistrot a Centocelle e con queste parole il gestore del locale in via dei Ciclamini invita il quartiere a partecipar ...Sul posto sono quindi intervenute sei squadre dei vigili del fuoco di Roma per un incendio divampato al piano terra della struttura della periferia est della Capitale. Evacuati alcuni ospiti gli ...