Il test anti Covid? In Emilia-Romagna per alunni e genitori è gratis e in farmacia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) BOLOGNA – Test sierologico gratuito in farmacia per gli alunni delle scuole dell’Emilia-Romagna e per i loro genitori. E’ il nuovo capitolo della campagna di screening sul Covid-19 messa in atto dalla Regione, ormai in dirittura d’arrivo per siglare l’intesa appunto con le associazioni dei farmacisti. “Stiamo definendo l’accordo in queste ore– spiega l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, questa mattina a margine di una conferenza stampa al Policlinico Sant’Orsola di Bologna- è una cosa unica in Italia, che speriamo di poter mettere in campo già tra qualche settimana, diciamo entro 15 giorni, attraverso le farmacie che aderiranno a questo progetto”.