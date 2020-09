Grande Fratello Vip: Flavia Vento Lascia la Casa! (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grande Fratello Vip: dopo poche ore, Flavia Vento ha deciso di abbandonare il programma non riuscendo a gestire la sua insofferenza e la nostalgia per l’assenza dei suoi cani. Ecco che cosa è successo. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochissimo ma già moltissime cose sono accadute. Dopo l’imbarazzo in diretta a Pomeriggio Cinque, quando durante un collegamento con la casa più spiata d’Italia Patrizia De Blanck si è spogliata, oggi si parla di Flavia Vento. Infatti quest’ultima ha già abbandonato il programma, a distanza di nemmeno 24 ore. Grande Fratello Vip: Flavia Vento Lascia ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020)Vip: dopo poche ore,ha deciso di abbandonare il programma non riuscendo a gestire la sua insofferenza e la nostalgia per l’assenza dei suoi cani. Ecco che cosa è successo. La quinta edizione delVip è iniziata da pochissimo ma già moltissime cose sono accadute. Dopo l’imbarazzo in diretta a Pomeriggio Cinque, quando durante un collegamento con la casa più spiata d’Italia Patrizia De Blanck si è spogliata, oggi si parla di. Infatti quest’ultima ha già abbandonato il programma, a distanza di nemmeno 24 ore.Vip:...

