General Motors - La gamma Ultium Drive prevede cinque powertrain e tre motori per le elettriche

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladelinea con maggior chiarezza la propria strategia di elettrificazione anticipando le informazioni relative aiche saranno abbinati alle batterie. Il progetto modulare è stato creato per ottimizzare i costi e le tempistiche e per poter effettuare gli assemblaggi nelle fabbriche già esistenti, sviluppando in parallelo la futuradi modelli EV che troveremo sul mercato. L'integrazione dei componenti e l'evoluzione della tecnologia ha inoltre permesso di ridurre del 50% gli ingombri e di aumentare del 25% l'efficienza deirispetto alla generazione precedente di veicoli.e tre. Il gruppo americano ha creato la...

egazette1 : Il no agli #incentivi all’#autoelettrica, da #ecobonus effetti sociali dannosi Uno studio di @NomismaEnergia eviden… - infoiteconomia : General Motors contro una concessionaria che in USA vende anche auto di FCA - StoricaRivista : ? #accaddeoggi ?? 16 settembre 1908: Viene fondata a Detroit la General Motors. ?? Accadeva anche... ?? LaNostraSt… - dinoadduci : General Motors - Depositata una nuova denuncia contro FCA -

Ultime Notizie dalla rete : General Motors

Quattroruote

Forse non tutti si aspettavano questo grande ritorno, eppure la General Motors ha appena reso nota una novità entusiasmante per quanto riguarda Hummer, uno dei mezzi più conosciuti al mondo e anche pi ...General Motors Co. ha citato in giudizio un ex membro del consiglio, accusandolo di aver divulgato informazioni riservate a una società rivale e alla United Auto Workers, una mossa che il produttore d ...Il nuovo Hummer elettrico sarà presentato ufficialmente il prossimo 20 ottobre tramite un evento in diretta streaming. Nell’attesa, a poco più di un mese dal lancio, l’azienda automobilistica General ...