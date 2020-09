Fratelli Bianchi, i genitori di Willy Monteiro rompono il silenzio (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Abbiamo già perdono gli assassini di nostro figlio". Sono le parole del papà e della mamma di Willy Monteiro, ucciso di botte a Colleferro la notte tra il 5 e 6 settembre. Questo il commento dei genitori a margine dei funerali del ventunenne di Paliano, che chiedono "giustizia, non vendetta". All'ultimo saluto al giovane tenutosi sabato scorso con una cerimonia al campo sportivo, hanno partecipato migliaia di persone, amici, conoscenti, semplici cittadini, istituzioni, tra le quali, oltre ai sindaci del territorio, anche la comunità capoverdiana e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (Continua...) Ad incoraggiare i genitori orgogliosi del comportamento del figlio è che sia morto per difendere il suo amico. Le offerte raccolte al funerale di Willy ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Abbiamo già perdono gli assassini di nostro figlio". Sono le parole del papà e della mamma di, ucciso di botte a Colleferro la notte tra il 5 e 6 settembre. Questo il commento deia margine dei funerali del ventunenne di Paliano, che chiedono "giustizia, non vendetta". All'ultimo saluto al giovane tenutosi sabato scorso con una cerimonia al campo sportivo, hanno partecipato migliaia di persone, amici, conoscenti, semplici cittadini, istituzioni, tra le quali, oltre ai sindaci del territorio, anche la comunità capoverdiana e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (Continua...) Ad incoraggiare iorgogliosi del comportamento del figlio è che sia morto per difendere il suo amico. Le offerte raccolte al funerale di...

