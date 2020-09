Figc, Gravina: “Mi piace l’ottimismo di Mancini. Vuole vincere l’Europeo, come dargli torto?” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Mi piace condividere l’ottimismo di Mancini: lui Vuole vincere l’Europeo, come faccio a dargli torto?” Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina in merito all’Europeo. “A me, comunque, interessa il percorso. In nazionale ci siano 4-5 ragazzi che potrebbero giocare nell’Under 21 o anche nell’Under 20 – ha proseguito Gravina in occasione della prima edizione del premio ‘Città di Camaiore Versilia Football Planet’ a Camaiore – Stiamo lavorando su un progetto vincente di per se’: Mancini ha gia’ vinto. Ora ci manca un titolo che darebbe maggiore entusiasmo a questa politica. Zaniolo e’ un talento importante, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Micondividere l’ottimismo di: luil’Europeo,faccio atorto?” Queste le parole del presidente della, Gabrielein merito all’Europeo. “A me, comunque, interessa il percorso. In nazionale ci siano 4-5 ragazzi che potrebbero giocare nell’Under 21 o anche nell’Under 20 – ha proseguitoin occasione della prima edizione del premio ‘Città di Camaiore Versilia Football Planet’ a Camaiore – Stiamo lavorando su un progetto vincente di per se’:ha gia’ vinto. Ora ci manca un titolo che darebbe maggiore entusiasmo a questa politica. Zaniolo e’ un talento importante, ...

FIGC : Addio Dottor #Fini. Se n'è andato a 92 anni Fino Fini, medico degli #Azzurri dal 1962 al 1982 e direttore di… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia… - sportface2016 : #Figc, #Gravina: 'Stiamo lavorando su un progetto vincente di per se': #Mancini ha gia' vinto. Ora ci manca un tito… - Justin_Barcomb : RT @FIGC: Addio Dottor #Fini. Se n'è andato a 92 anni Fino Fini, medico degli #Azzurri dal 1962 al 1982 e direttore di #Coverciano per quas… - CBarks20 : RT @FIGC: Addio Dottor #Fini. Se n'è andato a 92 anni Fino Fini, medico degli #Azzurri dal 1962 al 1982 e direttore di #Coverciano per quas… -