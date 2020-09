' Facebook diffonde odio e fake news' | le star sospendono l' account per protesta | da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio ecco chi partecipa

Lexis_Srl : Il dubbio come prassi: perché il jihad si diffonde in Sahel - thoughtidcry : @bermat Neanche Facebook è un organo di stampa eppure diffonde fake news (ed anzi, la proliferazione di fake news s… - cittasociale : “Credo a tutte le forme di studio, di approfondimento e di protesta contro la mafia. La mafiosità si nutre di una c… - MariannaDelfi : “Credo a tutte le forme di studio, di approfondimento e di protesta contro la mafia. La mafiosità si nutre di una c… - MihaelaIstrat10 : @va_shiva @Twitter @Facebook @YouTube Purtroppo dottore, Lei aveva intuito bene tutta la situazione! Ora li fa come… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook diffonde

TGCOM

Star del cinema, della musica o della moda, tutte molto attive sui social, fanno fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di ...Quattro anni fa Facebook e le altre reti sociali si fecero involontariamente megafono di attacchi elettorali basati su disinformazione e calunnie, diffuse dagli hacker della Internet Research Agency d ...Facebook ha annunciato che questa alle ore 19:00 si terrà Facebook Connect, un nuovo evento in cui il colosso di Mountain View annuncerà le ultime novità in ambito VR ed AR. Gli interessati potranno c ...