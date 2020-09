Elezioni Usa 2020 | per la prima volta Trump sorpassa Biden in un sondaggio

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Per la, DonaldJoein unnazionale, a meno di due mesi dallepresidenziali Usa. La rilevazione in questione è quella settimanale di Rasmussen, e il margine – va detto – è risicatissimo: 47% a 46%. Il sorpasso, però, fa rumore, se si considera che solo alcuni giorni fa l’ex vice di Barack Obama veniva dato da alcuni istituti di rilevazione avanti di dieci lunghezze. Il 6 settembre, secondo ilnazionale di Cbs, il candidato democraticoera al 52% dei consensi contro il 42% di. September 16,Più serrata la corsa, stando a undel 13 settembre di Fox ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa

