Ecomondo | 23 settembre presentazione edizione 2020

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Tra esperienza fisica e digitale, tra esposizione di prodotti e contenuti scientifici,e Key Energy si rinnovano e si potenziano. Le due piattaforme di business per il mondo della sostenibilità e delle energie rinnovabili di Italian Exhibition Group (IEG), risponderanno con decisione a un mercato in grande fermento, sull’onda dell’importanza crescente che stanno assumendo le tecnologie di cui da sempre sono “ambasciatori”, sull’onda del Green deal europeo e dei programmi di ripresa economica. Per annunciare le novità dei due appuntamenti che si terranno, sempre in contemporanea, dal 3 al 6 novembre prossimi alla fiera di Rimini, sarà sufficiente registrarsi online e collegarsi poi il prossimo mercoledì 23dalle ore 11 alle 12.15. La conferenza di ...