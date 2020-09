Ecco il Tiki Taka di Chiambretti | c’è Zazzaroni | fuori Pistocchi

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Con il via della nuova stagione sportiva Pieroha preso il posto di Pierluigi Pardo nella conduzione di. Pronta la nuova squadra di ospiti per la stagione 2020/2021, che vede come nuovo acquisto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, che lascia così Il bello del calcio sul Canale 21 per approdare … L'articoloildi: c’èè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.