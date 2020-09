Dalla musica al cinema: Madonna pronta a dirigere un biopic sulla sua vita (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nei suoi 40 anni di carriera Madonna ha fatto la storia della musica e non solo, ma le sfide non sono ancora finite per lei. La popstar ha infatti annunciato il suo nuovo progetto: scriverà e dirigerà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nei suoi 40 anni di carrieraha fatto la storia dellae non solo, ma le sfide non sono ancora finite per lei. La popstar ha infatti annunciato il suo nuovo progetto: scriverà e dirigerà ...

VinnyVinile : Fra 8D e binaurale, ha senso il 3D in musica? SOLO prova a dare la risposta con il suo brano ispirato dalla elektro… - Dj_JoeFlanger : Fra 8D e binaurale, ha senso il 3D in musica? SOLO prova a dare la risposta con il suo brano ispirato dalla elektro… - DannyPhaser : Fra 8D e binaurale, ha senso il 3D in musica? SOLO prova a dare la risposta con il suo brano ispirato dalla elektro… - exhimusic : Fra 8D e binaurale, ha senso il 3D in musica? SOLO prova a dare la risposta con il suo brano ispirato dalla elektro… - vco24news : A Oleggio l'attività culturale riparte dalla musica -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla musica Dalla musica al cinema: Madonna pronta a dirigere un biopic sulla sua vita TGCOM Ecco dov’erano finiti gli assoli di chitarra: su TikTok

«Alla gente piace il senso di famigliarità trasmesso dalle cover», dice DeTiger ... Anche Bray sta usando TikTok per lanciare la sua musica. «Da qui a dicembre pubblicherò vari singoli», dice, «e li ...

Al patron Sangiorgi anche il sostegno di Renzo Arbore: «Il Governo faccia la sua parte»

Sarà una versione speciale quella dei 25 anni di Meeting delle Etichette Indipendenti, dedicata alla ripartenza del settore musicale in tempi di pandemia. Musica suonata ma anche numerosi eventi, quel ...

Jimi Hendrix, a 50 anni dalla morte il mito sfida il futuro

(di Paolo Biamonte) (ANSA) - ROMA, 15 SET - Alle 12.45 del 18 settembre 1970 il dottor John Bannister, medico del St Mary Abbot's Hospital di Londra, dichiarava morto Jimi Hendrix. Dieci giorni dopo, ...

«Alla gente piace il senso di famigliarità trasmesso dalle cover», dice DeTiger ... Anche Bray sta usando TikTok per lanciare la sua musica. «Da qui a dicembre pubblicherò vari singoli», dice, «e li ...Sarà una versione speciale quella dei 25 anni di Meeting delle Etichette Indipendenti, dedicata alla ripartenza del settore musicale in tempi di pandemia. Musica suonata ma anche numerosi eventi, quel ...(di Paolo Biamonte) (ANSA) - ROMA, 15 SET - Alle 12.45 del 18 settembre 1970 il dottor John Bannister, medico del St Mary Abbot's Hospital di Londra, dichiarava morto Jimi Hendrix. Dieci giorni dopo, ...