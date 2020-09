Covid, Confcommercio: pil cresce ma colpite aziende terziario (Di mercoledì 16 settembre 2020) Confcommercio si attende un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre con una crescita del 10% rispetto all'ultimo quarto e una riduzione del 9,5% nel confronto annuo, +2,6% nel solo mese di settembre, ma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020)si attende un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre con una crescita del 10% rispetto all'ultimo quarto e una riduzione del 9,5% nel confronto annuo, +2,6% nel solo mese di settembre, ma ...

FrancescaSane : RT @palmiottid: #Covid_19 effetti pesanti sul #sud che accade in #sicilia #campania e #puglia #oggi #16settembre ne scrivo sul @sole24ore c… - zombificazione : RT @palmiottid: #Covid_19 effetti pesanti sul #sud che accade in #sicilia #campania e #puglia #oggi #16settembre ne scrivo sul @sole24ore c… - palmiottid : #Covid_19 effetti pesanti sul #sud che accade in #sicilia #campania e #puglia #oggi #16settembre ne scrivo sul… - MediasetTgcom24 : Covid, Confcommercio: pil cresce ma colpite aziende terziario #confcommercio - Confcommercio : RT @Federauto_IT: ??Giovedì 17 settembre, meeting Federauto durante l’edizione digitale di #ADD20: “IMPATTO DEL COVID 19 – COSA È STATO FATT… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Confcommercio Covid, Confcommercio: pil cresce ma colpite aziende terziario TGCOM Covid, Confcommercio: pil cresce ma colpite aziende terziario

Confcommercio si attende un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre con una crescita del 10% rispetto all'ultimo quarto e una riduzione del 9,5% nel confronto annuo (+2,6% nel solo mese di settembre) ma ...

Sangalli: Rimbalzo non sufficiente per recupero perdite crisi Covid

Milano, 16 set. (LaPresse) - "Per il terzo trimestre ci attendiamo un forte rimbalzo statistico ma non ancora sufficiente per recuperare le perdite provocate dalla crisi Covid". Così il presidente di ...

Confcommercio aiuta i lavoratori Pronti ammortizzatori per famiglie

Un pacchetto di misure a sostegno del reddito dei lavoratori del commercio, tra i settori più in ginocchio per il Covid. É quanto è previsto nell’accordo firmato lo scorso 7 settembre tra la Confcomme ...

Confcommercio si attende un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre con una crescita del 10% rispetto all'ultimo quarto e una riduzione del 9,5% nel confronto annuo (+2,6% nel solo mese di settembre) ma ...Milano, 16 set. (LaPresse) - "Per il terzo trimestre ci attendiamo un forte rimbalzo statistico ma non ancora sufficiente per recuperare le perdite provocate dalla crisi Covid". Così il presidente di ...Un pacchetto di misure a sostegno del reddito dei lavoratori del commercio, tra i settori più in ginocchio per il Covid. É quanto è previsto nell’accordo firmato lo scorso 7 settembre tra la Confcomme ...