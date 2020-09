Coronavirus: insegnante positiva, venti studenti in quarantena (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una insegnante dei corsi di recupero è risultata positiva al Coronavirus e una ventina di alunni sono stati messi in quarantena, in attesa di tampone. E’ quanto accaduto nella Scuola media di viale Sardegna a Terralba, un Comune con poco piu’ di diecimila abitanti in provincia di Oristano. L’istituto questa mattina e’ stato sanificato ed e’ ora aperto. L’allarme e’ scattato ieri quando il dirigente scolastico e’ stato contattato dall’Ats che stava ricostruendo la catena dei contatti di una insegnante del progetto ‘Iscola’ finanziato dalla Regione, risultata positiva al Covid-19, ma asintomatica. La professoressa, che non fa parte del corpo docente della scuola ma è una docente esterna, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Unadei corsi di recupero è risultataale unana di alunni sono stati messi in, in attesa di tampone. E’ quanto accaduto nella Scuola media di viale Sardegna a Terralba, un Comune con poco piu’ di diecimila abitanti in provincia di Oristano. L’istituto questa mattina e’ stato sanificato ed e’ ora aperto. L’allarme e’ scattato ieri quando il dirigente scolastico e’ stato contattato dall’Ats che stava ricostruendo la catena dei contatti di unadel progetto ‘Iscola’ finanziato dalla Regione, risultataal Covid-19, ma asintomatica. La professoressa, che non fa parte del corpo docente della scuola ma è una docente esterna, ...

Tra le nuove norme per il contenimento del contagio e le scelte operate dai presidi per i singoli istituti, ecco come è cambiata la scuola dopo il Covid Siamo a metà della prima settimana di scuola, a ...

C’è un mese di tempo a «MCE 4x4», la call for ideas di Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi che cerca idee innovative nel campo della mobilità per rispondere alle nuove e ...

Spoleto (Perugia), 16 settembre 2020 - Isolamento fiduciario per gli alunni di una classe del liceo scientifico «Volta» di Spoleto in seguito alla positività al Covid-19 di uno studente. È stato dispo ...

