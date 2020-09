RegLombardia : Aumentano guariti e dimessi (+158). A fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il… - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - RegLombardia : #LNews non si registra alcun decesso. 16.493 tamponi effettuati, 269 i nuovi positivi con un rapporto dell’1,6%. Au… - Calab_Magnifica : Coronavirus Calabria: aumentano i nuovi casi positivi - HuffPostItalia : Coronavirus: aumentano i casi, ma anche il numero dei tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

Settantasette nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Il totale degli attuali contagiati è di 1.919: 141 ricoverati con sintomi, 17 in terapia intensiva e 1.716 in isolamento domiciliare. Sono 5.383 i c ...Ancora in salita i nuovi casi di coronavirus in Italia: 1.452 contro i 1.229 precedenti. In aumento anche i morti, 12 nelle ultime 24 ore (ieri 9). Sono i dati del ministero della Salute. Sono stati e ...Impennata di casi di coronavirus in Sicilia e purtroppo salgono anche le vittime, ben 3 segnalate nel giro di 24 ore. Record di tamponi: quasi 6000, mai così tanti. I nuovi contagi sono 90, di cui 35 ...