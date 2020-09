Conte | ' pronti a riferire alle Camere | se perdiamo la sfida con il Recovery mandateci a casa'

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tra gli obiettivi il raddoppio del Pil e l'aumento dell'occupazione. Il premier mira ad ottenere rapidamente il via libera dal Parlamento riunito per poi presentare il documento a Bruxelles

fattoquotidiano : A quattro giorni dalle elezioni regionali la paura di perdere la Toscana aumenta [di Wanda Marra] #FattoQuotidiano… - infoitinterno : Rimpasto e Conte-3: i big del Pd pronti alla resa dei conti - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: A quattro giorni dalle elezioni regionali la paura di perdere la Toscana aumenta [di Wanda Marra] #FattoQuotidiano #ed… - LGramellini : @Vinc881 @bellavi__ Infatti il filone era quello poi si è deciso di ascoltare Conte. Che vuole i vecchietti belli p… - frasigno66 : RT @fattoquotidiano: A quattro giorni dalle elezioni regionali la paura di perdere la Toscana aumenta [di Wanda Marra] #FattoQuotidiano #ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte pronti

Il Sole 24 ORE

Recovery Fund, le linee guida ufficiali nelle 73 pagine del Governo: il pdf con le 6 missioni centrali. Conte “pronti a riferire in Parlamento” Nel giorno in cui la Presidente della Commissione Europe ...MILANO - "Gli europei vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momen ...Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fico, che accompagna le linee guida per il Recovery Plan elaborate dal Governo e inviate al ...