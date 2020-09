“Con Loredana Lecciso…”. Al Bano, dopo mesi di rumor, finalmente la verità. Che è una doccia fredda (Di mercoledì 16 settembre 2020) Al Bano fa sempre clamore ogni volta che parla e nelle ultime ore ha fornito importanti anticipazioni sul suo futuro personale. Innanzitutto ha voluto chiarire una volta per tutte la questione riguardante la sua pensione. Infatti, intervistato dai Lunatici su Rai Radio2, ha detto: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1.470 euro di pensione?’. La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione”. E poi: “Non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto male a nessuno”. Ma la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Alfa sempre clamore ogni volta che parla e nelle ultime ore ha fornito importanti anticipazioni sul suo futuro personale. Innanzitutto ha voluto chiarire una volta per tutte la questione riguardante la sua pensione. Infatti, intervistato dai Lunatici su Rai Radio2, ha detto: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1.470 euro di pensione?’. La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione”. E poi: “Non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto male a nessuno”. Ma la ...

