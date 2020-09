“C’è tempo per…” chiude i battenti: urgente “fermare l’emorragia di ascolti” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “C’è tempo per…”, o meglio c’era: il programma mattutino di RaiUno chiude i battenti prima del previsto. Il motivo? Gli “ascolti disastrosi”. Questo, almeno, stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia. Una notizia flash, di quelle tanto care al sito di Roberto D’Agostino, sempre beninformato su retroscena e gustosi pettegolezzi. Una scommessa persa per la Rai quella di puntare su Beppe Convertini e Anna Falchi per alleggerire la mattinate estive degli over 65. Leggi anche >> GF Vip 5 Tommaso Zorzi abbandona la casa dopo malori: fuori anche Flavia Vento “C’è tempo per…” chiude: Beppe Convertini e Anna Falchi non superano la prova ‘ascolti’ In diretta ogni giorno, dal lunedì al ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “C’èper…”, o meglio c’era: il programma mattutino di RaiUnoprima del previsto. Il motivo? Gli “ascolti disastrosi”. Questo, almeno, stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia. Una notizia flash, di quelle tanto care al sito di Roberto D’Agostino, sempre beninformato su retroscena e gustosi pettegolezzi. Una scommessa persa per la Rai quella di puntare su Beppe Convertini e Anna Falchi per alleggerire la mattinate estive degli over 65. Leggi anche >> GF Vip 5 Tommaso Zorzi abbandona la casa dopo malori: fuori anche Flavia Vento “C’èper…”: Beppe Convertini e Anna Falchi non superano la prova ‘ascolti’ In diretta ogni giorno, dal lunedì al ...

FMCastaldo : Mentre la #Lega al Parlamento Europeo siede con chi voleva dare '0 centesimi all'Italia' durante la pandemia, noi a… - borghi_claudio : @mattiafeltri @ugomagri @HuffPostItalia L'interpretazione è inequivoca. Indicativo futuro senza ipotetica. Non c'è… - Rinaldi_euro : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante – Il Tempo - proietta : RT @francofontana43: Non chiamatelo accordo di pace: è solo un piano preparato da Trump e Netanyahu, ossia, dai due peggiori guerrafondai d… - Enrico_Casalino : RT @FMCastaldo: Mentre la #Lega al Parlamento Europeo siede con chi voleva dare '0 centesimi all'Italia' durante la pandemia, noi abbiamo p… -

Ultime Notizie dalla rete : “C’è tempo Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera