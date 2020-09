CdS - Tutti aspettano Milik, il polacco si è preso 48 ore di tempo per decidere (Di mercoledì 16 settembre 2020) La decisione di Arek Milik arriverà presto, o almeno così sembrerebbe. Sono troppi gli intrighi di mercato legati al polacco e momentaneamente bloccati proprio a causa della sua indecisione. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) La decisione di Arekarriverà presto, o almeno così sembrerebbe. Sono troppi gli intrighi di mercato legati ale momentaneamente bloccati proprio a causa della sua indecisione.

tuttonapoli : CdS - Tutti aspettano Milik, il polacco si è preso 48 ore di tempo per decidere - lagoldoninuda : Giusto così. Altrimenti Conte: 'buonasera a tutti' CdS, Cazzetta, Ts: CONTE NERVOSO, STA ESPLODENDO, TEMPO 4 ORE… - milenaparotti : ??????? Lo stupore e il 'grazie!' della signora che ho fatto passare sulle strisce mi fanno chiedere, ancora una vol… - infoitsport : Cds - Petagna show: non ha ruggine e complessi di inferiorità, se la giocherà con tutti - tuttonapoli : Cds - Petagna show: non ha ruggine e complessi di inferiorità, se la giocherà con tutti -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Tutti CdS - Tutti aspettano Milik, il polacco si è preso 48 ore di tempo per decidere Tutto Napoli CdS - Paratici scarica Milik: telefonata all'agente del polacco, hanno scelto Dzeko

Che la Juve avesse pensato ad Arek Milik per il proprio attacco, è notizia nota da mesi. Ma è altrettanto noto ormai da tempo che lo stesso attaccante è scivolato giù nelle gerarchie del club biancone ...

Nuovo Codice della Strada: il far west in città mette a rischio la vita dei ciclisti

Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell’esecutivo, ma ha chiaramente detto che «così non si può fare». Per quanto ogni tanto si ...

Il canale Telegram di Cds è consultato da quasi 2mila utenti

La Spezia - Le news di Città della Spezia da tempo sono sbarcate su Telegram. E' infatti possibile l’iscrizione al canale “Città della Spezia”, dove in tempo reale l’altra saranno pubblicate solo le p ...

Che la Juve avesse pensato ad Arek Milik per il proprio attacco, è notizia nota da mesi. Ma è altrettanto noto ormai da tempo che lo stesso attaccante è scivolato giù nelle gerarchie del club biancone ...Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell’esecutivo, ma ha chiaramente detto che «così non si può fare». Per quanto ogni tanto si ...La Spezia - Le news di Città della Spezia da tempo sono sbarcate su Telegram. E' infatti possibile l’iscrizione al canale “Città della Spezia”, dove in tempo reale l’altra saranno pubblicate solo le p ...